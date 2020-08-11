У найденной с проломленным черепом исполнительницы хита "Ягода-малина" рассказали об ее отношениях с алкоголем
12:59, 11 августа 2020Звезды
546 0
Концертный менеджер певицы подчеркнул, что в последний раз общался с Легкоступовой три дня назад и не заметил ничего подозрительного.
Валентина Легкоступова была найдена с пробитой головой / Instagram Валентина Легкоступова
Известная российская певица и исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова никогда не имела проблем с алкоголем и не злоупотребляла им.
Об этом заявил ее концертный менеджер Максим Екимов, пишет «Комсомольская правда».
Читайте также"Мисс Украина-Вселенная" Олеся Стефанко впервые стала мамой (фото)
"Я от вас впервые про эту ситуацию слышу. Просто в шоке, звучит как полнейший бред", - признался он.
Концертный менеджер подчеркнул, что в последний раз общался с Легкоступовой три дня назад, 8 августа, и не заметил ничего подозрительного.
Отмечается, что телефон 54-летней певицы был выключен. Связи с ее дочерью также нет.
- Валентина Легкоступова - советская и российская эстрадная певица, преподаватель, продюсер.
- Дебют певицы на эстраде состоялся в 1985 году в городе Херсоне Украинской ССР - сольный концерт с группой под управлением Сени Сона.
- Самую популярную свою песню «Ягода-малина» Легкоступова записала в 1987-м году.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter