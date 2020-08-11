цей матеріал доступний українською

У найденной с проломленным черепом исполнительницы хита "Ягода-малина" рассказали об ее отношениях с алкоголем

12:59, 11 августа 2020
Звезды
546 0
Валентина Легкоступова была найдена с пробитой головой / Instagram Валентина Легкоступова

Известная российская певица и исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова никогда не имела проблем с алкоголем и не злоупотребляла им.

Об этом заявил ее концертный менеджер Максим Екимов, пишет «Комсомольская правда».

Читайте также"Мисс Украина-Вселенная" Олеся Стефанко впервые стала мамой (фото)

"Я от вас впервые про эту ситуацию слышу. Просто в шоке, звучит как полнейший бред", - признался он.

Концертный менеджер подчеркнул, что в последний раз общался с Легкоступовой три дня назад, 8 августа, и не заметил ничего подозрительного.

Отмечается, что телефон 54-летней певицы был выключен. Связи с ее дочерью также нет. 

  • Валентина Легкоступова - советская и российская эстрадная певица, преподаватель, продюсер. 
  • Дебют певицы на эстраде состоялся в 1985 году в городе Херсоне Украинской ССР - сольный концерт с группой под управлением Сени Сона.
  • Самую популярную свою песню «Ягода-малина» Легкоступова записала в 1987-м году.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#Валентина Легкоступова в коме