Женщина выступала на сцене 61 год.

Известная американская певица Шер официально объявила о завершении своей музыкальной карьеры. Об этом пишет издание The Sun.

78-летняя легендарная артистка сейчас готовит альбом с новыми песнями. Именно эта пластинка, по ее словам, станет последней в ее творчестве.

"Это, пожалуй, мой последний альбом, который я собираюсь записать. Я очень взволнована. Это замечательные песни, и я просто в восторге от того, что делаю это", - сказала Шер.

Женщина также добавила, что уходит на пенсию из-за своего почтенного возраста. Кстати, на сцене она провела аж 61 год.

"Я самый старый человек, которого я встречаю почти в каждой комнате, если это не в доме престарелых. Я отдала бы все, чтобы снова стать 60-летней. Я была ужасно горячей штучкой!".

Что известно о певице Шер

Первый успех к Шер пришел в 1965 году. Тогда она пела в фолк-роковом дуэте Sonny & Cher со своим мужем Сонни Боно. Их совместная композиция "I Got You Babe" заняла первое место в американских и британских чартах.

Позже Шер стала одной из самых коммерчески успешных певиц в мире. За свою карьеру она продала более 100 млн пластинок и получила немало престижных наград, в частности, "Грэмми", "Эмми", "Оскар", три премии "Золотой глобус" и многие другие награды.

Кстати, она поддержала Украину в борьбе против российской агрессии и призвала мир дать украинцам необходимое оружие.

Напомним, недавно певица Адель со слезами на глазах ушла с большой сцены на неопределенный срок.

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