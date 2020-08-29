Несколько дней назад американская певица Леди Гага перекрасила волосы в цвет морской волны и теперь практически ежедневно выкладывает новые селфи в Инстаграме.
Читайте такжеЛеди Гага станет лицом нового аромата от Valentino для людей без определенного гендераНа одном из свежих снимков Леди Гага сфотографировала себя с собранными волосами, но оставила несколько прядей спадающими на лицо. Макияж она сделал в цвет волос, а на губы нанесла матовую помаду теплого оттенка. Фишкой ее образа стал маникюр, который был выполнен в технике омбре.
Одета певица была в белую футболку с черно-белым принтом с изображение Белоснежки и семи гномов. Это винтажная футболка от Vivienne Westwood, которая была создана в сотрудничестве с участником группы Sex Pistols Малкольмом Маклареном. На футболке изображен довольно пикантный рисунок обнаженной диснеевской принцессы.
Подписчики позитивно оценили образ певицы.
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