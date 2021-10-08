По информации, состояние госпитализированной Ларисы Гузеевой ухудшилось.

Российская актриса и звезда программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева в сентябре отправилась на отдых в Крым. Она не первый год выбирает именно эту лечебницу. Однако, неожиданно, в прессе появилась информация о госпитализации артистки.

27-го сентября Гузееву госпитализировали в московскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке. Она сделала компьютерную томографию (КТ) и сдала тест, который подтвердил COVID-19.

По информации Telegram-канала Mash, у 62-летней Ларисы Гузеевой нашли воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек.

Читайте также"Ревность и претензии": Влад Яма раскрыл причину скандалов с женойУже 1-го октября у нее обнаружили поражение легких на 7 %, но сейчас у нее наблюдается негативная динамика. Утверждается, что у нее уже поражено 65 %. Медики назначили артистке биологически активную терапию с целью снижения иммунного ответа организма на инфекцию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, ранее мы писали, что звезду сериала "Моя прекрасная няня" Валерия Гаркалина перевели на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Он находится в реанимации, у него серьезное поражение легких — 75-85%.

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Автор: Каролина Гайдук