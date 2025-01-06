Исполнительница заверила, что с мамой избранника у них прекрасные отношения.

Украинская певица Lama, она же Наталья Дзенькив, известная песнями "Знаєш як болить", "Мені так треба", рассказала о знакомстве с мамой своего молодого бойфренда. Исполнительница ответила, как родной человек 31-летнего Романа ее воспринял и отреагировал на 18-летнюю разницу в возрасте.

В интервью для "33 вопроса от Люкс ФМ" звезда поделилась, что первая их встреча состоялась в Херсоне, откуда родом Роман. Сначала, по словам артистки, мама, которая старше знаменитости на четыре года, настороженно отнеслась к избраннице сына. Однако сейчас у них прекрасные отношения, и они постоянно поддерживают связь.

"Я приехала в Херсон, потому что Роман оттуда. Я почему-то не помню момент, как зашла к ним в дом. Помню только, как мы очень долго разговаривали на кухне по душам. Мы с ней в очень хороших отношениях сейчас. Она старше меня на 4 года. Мы созваниваемся, приезжаем друг к другу. Она видела меня по телевизору, слушала мою музыку. И тут ее сын приводит домой Lama. Типа "тетю из телевизора". Она была немного в шоке, как это будет, как у нас будут складываться отношения. Проще было с обычной девушкой, которой 20 лет, например. А тут приходит звезда, что ни говори", - вспомнила Lama.

Наталья добавила, что мама бойфренда переживала, как певица будет влиять на ее сына, и была убеждена, что их роман не будет длительным. Однако все сложилось иначе. Сейчас пара счастлива в отношениях, а сама звезда никогда не обращала внимания на возраст.

"Она боялась, как я буду влиять на семью, на сына. Думала, что у нас ничего не получится, что это временно. Хотя до этого у Романа были отношения со сверстниками, и вот там как раз и ничего не получалось. А у нас получилось. Он с опытом. На свои 24 года, когда мы познакомились, он был серьезным стабильным парнем. В его глазах было видно любовь, стабильность и взрослость. Нет ничего хуже, когда парень не взрослый. А таким он может быть и в 40, и в 50 лет", - рассказала исполнительница.

К слову, Lama и Роман находятся в отношениях уже более 7 лет. Мужчина работает в финансовой сфере. Он даже уже успел сделать предложение избраннице, правда, пока что они не планируют заключать брак, как и рожать детей.

Напомним, ранее 49-летняя Lama призналась, что боится рожать детей. Артистка отметила, что выбрала для себя позицию чайлдфри уже много лет назад.

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