Певица находится в тяжелом состоянии.

Появилась информация об аварии, в которую вчера попала российская певица Лада Дэнс. Артистка получила серьезные травмы.

Помимо этого, российские Telegram-каналы уже опубликовали видео с места ДТП. Водитель проезжал мимо изувеченных машин. Он был шокирован тем, что увидел.

"Мясо", - прокомментировал жуткое зрелище мужчина.

Также известно, что Дэнс с места аварии забирали на вертолете. Певица в тяжелом состоянии, она получила черепно-мозговую травму. Помимо этого, у нее ушиб позвоночника. После ДТП россиянка не могла самостоятельно передвигаться.

Состояние артистки остается тяжелым. Концертный директор Дэнс уже прокомментировал инцидент. Он утверждает, что артистка ехала домой с выступления. Она заказала такси и находилась на заднем сидении.

Теперь же директор Дэнс лишь надеется на то, что она поправится. Однако есть ли у россиянки шанс на жизнь - остается загадкой.

Место аварии с Ладой Дэнс - видео

Лада Дэнс попала в ДТП - что известно

Напомним, вчера росСМИ сообщили о том, что артистка, которая еще несколько лет назад "загремела" в базу "Миротворца" за концерты на временно оккупированных территориях Украины, попала в аварию.

ДТП случилось в Московской области. Сразу же стало известно, что у Дэнс черепно-мозговая травма.

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