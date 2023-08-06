Появилась информация об аварии, в которую вчера попала российская певица Лада Дэнс. Артистка получила серьезные травмы.
Помимо этого, российские Telegram-каналы уже опубликовали видео с места ДТП. Водитель проезжал мимо изувеченных машин. Он был шокирован тем, что увидел.
"Мясо", - прокомментировал жуткое зрелище мужчина.
Также известно, что Дэнс с места аварии забирали на вертолете. Певица в тяжелом состоянии, она получила черепно-мозговую травму. Помимо этого, у нее ушиб позвоночника. После ДТП россиянка не могла самостоятельно передвигаться.
Состояние артистки остается тяжелым. Концертный директор Дэнс уже прокомментировал инцидент. Он утверждает, что артистка ехала домой с выступления. Она заказала такси и находилась на заднем сидении.
Теперь же директор Дэнс лишь надеется на то, что она поправится. Однако есть ли у россиянки шанс на жизнь - остается загадкой.
Место аварии с Ладой Дэнс - видео
Лада Дэнс попала в ДТП - что известно
Напомним, вчера росСМИ сообщили о том, что артистка, которая еще несколько лет назад "загремела" в базу "Миротворца" за концерты на временно оккупированных территориях Украины, попала в аварию.
ДТП случилось в Московской области. Сразу же стало известно, что у Дэнс черепно-мозговая травма.