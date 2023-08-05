У певицы черепно-мозговая травма.

Известная российская певица Лада Дэнс попала в аварию. ДТП случилось в Московской области.

По данным российских Telegram-каналов, у Дэнс черепно-мозговая травма. Однако деталей о состоянии певицы пока что нет.

"Певица Лада Дэнс попала в ДТП в Подольске в результате столкновения трех машин. Сама артистка находилась в такси. Она получила черепно-мозговую травму", - заявил Telegram-канал "112".

Видео дня

Также сообщается, что на месте аварии уже работают медики. Врачи скорой помощи осматривают пострадавших.

Что Лада Дэнс говорила о войне в Украине

Еще в 2017 году певица "загремела" в базу "Миротворца". Дэнс ездила с концертами на временно оккупированные территории. В частности, она пела в Донецке по случаю празднования одного из российских праздников.

После 24 февраля 2022 года Дэнс старается отмалчиваться. Она игнорирует вопросы о войне и отказывается говорить, что думает о происходящем в Украине. Помимо этого, россиянка не раскрывает свое отношение к Путину. На одном из мероприятий ее прямо спросили о том, что Дэнс думает о президенте РФ. Она лишь заявила, что скажет о своем отношении только самому Путину.

При этом Дэнс продолжает выступать в РФ. Она снимается в российских шоу, дает концерты и активно дает интервью, рассказывая о своем творчестве.

Вас также могут заинтересовать новости: