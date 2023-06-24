Блогерша призналась, что не будет запрещать сыну общаться ни с отцом, ни с его будущей возлюбленной.

Блогершу Дашу Квиткову продолжают атаковать вопросами касательно личной жизни. Больше всего публику интересует то, как сейчас она общается со своим теперь уже бывшим мужем Никитой Добрыниным.

Так, один из пользователей уточнил, как Даша отнесется к тому, что у Никиты появится девушка. Квиткова призналась, что будет за него только рада, и даже хотела бы познакомиться с ней, поскольку должна знать, в какой компании будет оставаться ее ребенок.

"Я учусь доверять. Буду рада, если Никита будет счастлив, и у него будет другая женщина. Главное, чтобы она хорошо относилась к нашему сыну, и я бы хотела быть с ней знакома, чтобы просто понимать, какой это человек и с кем остается сын", - объяснила Квиткова.

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Блогерша также добавила, что ее сыну Льву никто не заменит отца и мать, но новые люди в окружении - это тоже хорошо.

Почему Квиткова и Добрынин развелись

О расставании звездной пары стало известно еще в январе. Тогда публика была шокирована заявлением Даши, ведь пару считали образцовой.

Оказалось, они уже давно переживали определенные трудности, поэтому временно решили пожить отдельно. Так увлеклись, что в июне 2023 их официально развели.

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