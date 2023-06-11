Сейчас девушка довольна своей жизнью.

Блогерша Даша Квиткова сообщила, что официально развелась с супругом, телеведущим Никитой Добрыниным. Пара подала на развод еще несколько месяцев назад, сейчас они ждут документы.

В инста-сториз девушка призналась, что они разводились через суд, так как воспитывают маленького сына Льва.

"Отношения нейтральные, родительские (у них с Добрыниным, - УНИАН)", - добавила Квиткова.

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Кроме того, девушка сказала, что когда у нее появится новый возлюбленный, она не будет выставлять их личную жизнь напоказ.

"У меня был публичный опыт, и я до сих пор вывожу его последствия и буду делать это еще долго, судя по всему. Я дорожу временем, которое есть сейчас в моей жизни. Я счастлива, вот это главное. Сама или нет, то уже неважно", - подытожила блогерша.

Развод Даши Квитковой и Никиты Добрынина

О разводе с супругом Квиткова сообщила в интервью Маше Ефросининой. Она сказала, что последнее время они с Никитой не могли найти общий язык, часто ссорились, пытались "уколоть" друг друга.

Они даже обратились за помощью к психотерапевту, чтобы остаться в нормальных отношениях ради сына. Даша не исключала, что еще может сойтись с супругом, однако не сейчас.

Напомним, пара познакомилась на шоу "Холостяк". Вскоре после финала они начали вместе жить, а затем и поженились.

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