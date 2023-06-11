Блогерша Даша Квиткова сообщила, что официально развелась с супругом, телеведущим Никитой Добрыниным. Пара подала на развод еще несколько месяцев назад, сейчас они ждут документы.
В инста-сториз девушка призналась, что они разводились через суд, так как воспитывают маленького сына Льва.
"Отношения нейтральные, родительские (у них с Добрыниным, - УНИАН)", - добавила Квиткова.
Кроме того, девушка сказала, что когда у нее появится новый возлюбленный, она не будет выставлять их личную жизнь напоказ.
"У меня был публичный опыт, и я до сих пор вывожу его последствия и буду делать это еще долго, судя по всему. Я дорожу временем, которое есть сейчас в моей жизни. Я счастлива, вот это главное. Сама или нет, то уже неважно", - подытожила блогерша.
Развод Даши Квитковой и Никиты Добрынина
О разводе с супругом Квиткова сообщила в интервью Маше Ефросининой. Она сказала, что последнее время они с Никитой не могли найти общий язык, часто ссорились, пытались "уколоть" друг друга.
Они даже обратились за помощью к психотерапевту, чтобы остаться в нормальных отношениях ради сына. Даша не исключала, что еще может сойтись с супругом, однако не сейчас.
Напомним, пара познакомилась на шоу "Холостяк". Вскоре после финала они начали вместе жить, а затем и поженились.