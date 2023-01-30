49-летний актер выглядит гораздо старше своего возраста.

Актер Сергей Безруков, который прославился благодаря роли Саши Белого в культовом сериале нулевых "Бригада" поразил публику постаревшим внешним видом. В его 49 лет он выглядит гораздо старше.

Так, на своей страничке в Instagram Безруков опубликовал селфи, под которым собралось много комментаторов, желающих ему больше отдыхать и меньше работать.

Реакция соцсетей

"Что-то похудели Вы, Сергей. Надо побольше отдыхать"

"Сдал сильно в последнее время"

"Я вас очень люблю как актера, но выглядите вы что-то не очень"

"Все мы не молодеем"

Что Безруков говорит о войне в Украине

После того, как Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года, актер заявил, что российские военные якобы "выполняют свой долг". Он неоднократно подыгрывал кремлевской пропаганде и распространял известные нарративы.

Видео дня

"Мы все надеемся и молимся, чтобы все эти ребята, все эти мужики с честью выполнили свой долг и вернулись домой – в Россию", - сказал как-то Безруков перед одним из своих выступлений в театре.

При этом звезда "Бригады" позиционирует себя как "вне политики".

Напомним, куда пропал кумир "нулевых" Саша Белый из "Бригады".

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