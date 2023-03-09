Последнее время росСМИ только и трубят о том, что у Примадонны проблемы со здоровьем.

Российская певица Алла Пугачева почти год с семьей живет в Израиле, из-за чего ее травят в стране-агрессора и приписывают ей разные болезни. Артисты-путинисты пытаются как можно жестче "уколоть" Примадонну, но она все время говорила, что у них проблемы с головой.

Комментировать свое состояние здоровья журналистам она также отказывалась. Однако в этот раз все же решилась рассказать, чтобы не было домыслов и грязных сплетен.

Она призналась, что посещает практически все мероприятия, на которые ее приглашают. Недавно она побывала на концерте своей подруги Лаймы Вайкуле. При этом однажды она все же пропустила одно мероприятие.

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"Один раз только не пошла, когда приглашали, потому что бронхит был ужасный почти месяц, до сих пор покашливаю, но ничего, слава Богу!" - сказала Примадонна в комментарии росСМИ.

"Болезнь" Аллы Пугачевой

Недавно музыкальный критик Сергей Соседов выдал, что Примадонна еле ходит, у нее большой горб. После этого российские журналисты заметили опухоль на руке Пугачевой.

Свое мнение по этому поводу высказал и Бедрос Киркоров. Он убедил, что Пугачева уехала в Израиль на лечение, а не потому, что осуждает войну в Украине.

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