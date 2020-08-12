Ксения Собчак напугала сеть больным видом (фото)

Телеведущая опубликовала новое фото.

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в инста-сториз фотографию, где выглядит не очень хорошо.

На фото звезда предстала в голубой футболке и солнцезащитных очках. На нос Собчак приклеила пластырь. Стоит отметить, что вид у Ксении не совсем здоровый.

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