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Ксения Собчак напугала сеть больным видом (фото)

15:17, 12 августа 2020
Звезды
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Собчак показала фото / instagram.com/xenia_sobchak

На фото звезда предстала в голубой футболке и солнцезащитных очках. На нос Собчак приклеила пластырь. Стоит отметить, что вид у Ксении не совсем здоровый.

Собчак показала фото / instagram.com/xenia_sobchak

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