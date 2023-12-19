Российская телеведущая Ксения Собчак призналась, что комплексует из-за лишнего веса, который набрала в результате заболевания.
Поклонники знаменитости уже давно заметили, что с ней что-то происходит, однако сама Собчак долгое время молчала об этом.
Сейчас же она отреагировала на все замечания и рассказала о своей проблеме.
"У меня есть небольшая проблема. Я по разным причинам, связанным со здоровьем, немножко пожирнела", - заявила светская львица.
Стоит отметить, что Собчак всегда резко негативно высказывалась в адрес людей с лишним весом. Более того, она говорила, что ненавидит их.
"Я очень люблю быть худой, ненавижу жирных людей. Это видимо мое проклятие наступило. Я немного комплексую на эту тему", - говорит Собчак.
Чтобы скрыть лишний вес, телеведущей приходиться носить более свободную одежду.
"Ношу размахаечки, рубашечки", - подытожила Ксения.
Собчак о полных женщинах
В 2015 году Ксения Собчак попала в скандал, предложив "оставить женщин с формами и округлостями дальнобойщикам". За такое высказывание ее осудили Анфиса Чехова и Божена Рынска.
В 2017 году Собчак назвала отвратительной фотографию плюс-сайз модели и сторонника идей бодипозитивизма Эшли Грэм для французского Elle. В защиту модели выступили редакции российского и украинского Cosmopolitan, назвавшие высказывание Собчак неприличным и указавшие на несовершенство её собственной фигуры.