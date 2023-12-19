Телеведущая заметно изменилась за последнее время.

Российская телеведущая Ксения Собчак призналась, что комплексует из-за лишнего веса, который набрала в результате заболевания.

Поклонники знаменитости уже давно заметили, что с ней что-то происходит, однако сама Собчак долгое время молчала об этом.

Сейчас же она отреагировала на все замечания и рассказала о своей проблеме.

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"У меня есть небольшая проблема. Я по разным причинам, связанным со здоровьем, немножко пожирнела", - заявила светская львица.

Стоит отметить, что Собчак всегда резко негативно высказывалась в адрес людей с лишним весом. Более того, она говорила, что ненавидит их.

"Я очень люблю быть худой, ненавижу жирных людей. Это видимо мое проклятие наступило. Я немного комплексую на эту тему", - говорит Собчак.

Чтобы скрыть лишний вес, телеведущей приходиться носить более свободную одежду.

"Ношу размахаечки, рубашечки", - подытожила Ксения.

Собчак о полных женщинах

В 2015 году Ксения Собчак попала в скандал, предложив "оставить женщин с формами и округлостями дальнобойщикам". За такое высказывание ее осудили Анфиса Чехова и Божена Рынска.

В 2017 году Собчак назвала отвратительной фотографию плюс-сайз модели и сторонника идей бодипозитивизма Эшли Грэм для французского Elle. В защиту модели выступили редакции российского и украинского Cosmopolitan, назвавшие высказывание Собчак неприличным и указавшие на несовершенство её собственной фигуры.

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