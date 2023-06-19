Актриса показалась в соблазнительном образе.

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с поклонниками впечатляющим фото, на котором она предстала в черном мини-платье и туфлях на высоких каблуках.

18 июня знаменитость отмечала свое 34-летие. Вероятно, такой соблазнительный наряд она подобрала для празднования.

Известно, что сейчас Мишина отдыхает за границей вместе со своим сыном и мамой, которую она увидела впервые за долгое время, так как женщина живет в незаконно аннексированном Крыму.

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Кроме того, актриса поделилась кадрами, как с днем рождения ее поздравил сын. Платон подарил звездной маме роскошный букет красных роз. Ксения была счастлива получить такой подарок, поэтому она заобнимала и зацеловала своего малыша.

Чем известна Ксения Мишина

Ксения Мишина - украинская актриса, известная по ролям в таких фильмах и сериалах как "Подкидыш", "Искушение", "Клятва врача", "Женские секреты", "Крепостная", "В воскресенье рано зелье копала".

Мишина участвовала в "Танцах со звездами", где стала победительницей. Кроме того, она была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка". В финале она выбрала комика Александра Эллерта, но вместе они не остались.

Напомним, ранее Мишина показала, где спит ее сын во время обстрелов.

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