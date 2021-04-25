Мишина перестала показывать Эллерта в своем Instagram.

Пользователи сети Instagram набросились на украинскую актрису Ксению Мишину за возможное расставание с комиком Александром Эллертом.

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Пара познакомилась на проекте "Холостяк", где Эллерт и стал победителем. Практически сразу после реалити пара съехалась. Они наслаждались совместной жизнью, давали множество интервью, путешествовали и много времени проводили со своими детьми от предыдущих отношений.

Фанаты пары не могли нарадоваться. Но сейчас что Ксения, что Александр перестали записывать совместные сториз и публиковать романтические фотографии. Такое решение пары отразилось и на их подписчиках. Ведь пользователи сети сразу набросились на Ксению с обвинениями, что она неинтересна для людей без Эллерта.

"Без Саши вы неинтересны", "Где Эллерт?", "Так вы расстались или нет?", "Не верю ни одному вашему слову", - пишут поклонники.

Стоит отметить, что пока пара не подтвердила слухи о своем расставании.

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Автор: Диана Могилевич