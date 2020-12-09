Актриса показала свою подтянутую фигуру.

Украинская актриса Ксения Мишина снялась для обложки глянцевого журнала Cosmopoliten.

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Девушка позировала в черном сексуальном боди, который идеально сел ей по фигуре. Наверх она накинула черный удлиненный жакет с блестками. Волосы Мишина распустила, а на лицо нанесла нюдовый макияж.

Стоит отметить, что у Ксении красивая фигура. Звезда занимается спортом и следит за своим питанием.

"Очень красивая актриса", "Супер", "Обложка огонь", - написали поклонники.

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Автор: Диана Могилевич