Мишина снялась в боди / instagram.com/misha.k.ua
Украинская актриса Ксения Мишина снялась для обложки глянцевого журнала Cosmopoliten.
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Девушка позировала в черном сексуальном боди, который идеально сел ей по фигуре. Наверх она накинула черный удлиненный жакет с блестками. Волосы Мишина распустила, а на лицо нанесла нюдовый макияж.
Стоит отметить, что у Ксении красивая фигура. Звезда занимается спортом и следит за своим питанием.
"Очень красивая актриса", "Супер", "Обложка огонь", - написали поклонники.
Мишина снялась в боди / instagram.com/cosmopolitanukraine
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