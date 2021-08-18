Владимиру Остапчуку не понравился отдых на Крите.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук отправился в отпуск со своей супругой Кристиной Горняк. Пара решила отдохнуть в Греции, и уже за короткий промежуток времени они сменили несколько островов.

На Крите им совсем не понравилось из-за дальнего расстояния к пляжу и маленького количества озеленения на территории.

"Большой минус Крита – чтобы посмотреть новые места, нужно проехать от 50 до 150 километров. Остров большой. Это утомительно. Не так зелено, как, например, в Черногории. Практически все муниципальные пляжи – некий Крым 2005 года", - поделился Владимир Остапчук.

Также свое мнение высказала и Кристина. Девушка отметила, что любит Грецию, но Крит ей не очень понравился.

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"Остров Крит для меня пока сложен и непонятен, но все-таки Грецию я люблю! Впереди еще три дня, чтобы полюбить этот остров и его огромные расстояния, а если нет – Миконос всегда мне рад", – написала Горняк.

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Автор: Диана Могилевич