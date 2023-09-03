Они влюбили в себя богачей.

Многие девушки с самого детства мечтали о принце на белом коне. Вот только некоторым из них удалось осуществить свою мечту и выйти замуж за миллиардера.

Рассказываем, кому из знаменитостей удалось покорить сердце богатого мужчины.

Сальма Хайек

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В 2006 году актриса Сальма Хайек посетила гала-вечер в мраморном дворце Пино. Именно это событие оказалось для нее судьбоносным. Там она познакомилась с бизнес-магнатом Франсуа-Анри Пино. У пары закрутился роман, а уже через три года они сыграли роскошную свадьбу. Известно, что в 2007 году у них родилась дочь. Супруги до сих пор вместе.

Миранда Керр

Австралийская супермодель Миранда Керр в 2017 году связала себя узами брака с миллиардером Эваном Шпигелем. Впервые они встретились на мероприятии Louis Vuitton. Именно тогда между ними пробежала искра. У пары есть двое общих детей - трёхлетний Майлз и пятилетний Харт. Также она воспитывает сына от первого брака с Орландо Блумом.

Эшли Бенсон

Звезда сериала "Милые обманщицы" Эшли Бенсон только совсем недавно начала встречаться с миллиардером Брэндоном Дэвисом. Впервые они встретились в январе 2023 года, а уже июле мужчина сделал актрисе предложение руки и сердца. Сейчас пара готовится к свадьбе.

Джанет Джексон

В 2012 году известная американская певица Джанет Джексон вышла замуж за миллиардера Виссама-аль-Мана. До свадьбы они встречались два года. Уже в браке у них родился сын Исса. Однако в апреле 2017 года стало известно о том, что супруги расстались. Виссама был третьим мужем Джанет, после разрыва с ним она больше не выходила замуж.

Кейт Кэпшоу

Американская актриса Кейт Кэпшоу вышла замуж за известного режиссера Стивена Спилберга. Они познакомились на съемках фильма "Индиана Джонс и храм судьбы", где Кейт играла одну из главных ролей. Они поженились 12 октября 1991 года и остаются вместе до сих пор. В 1993 году она приняла иудаизм, религию своего супруга. Известно, что у актрисы есть дочь Джессика от первого брака.

Ранее УНИАН назвал 5 известных украинок, которые встречались с женатыми мужчинами.

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