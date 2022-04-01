Российский актер подчеркнул, что украинский президент ведет себя очень достойно.

Российский актер Алексей Панин, который не поддерживает политику Кремля и осуждает агрессию РФ в отношении Украины, высказался по поводу президента Зеленского.

Проживающий в Испании актер дал онлайн-интервью ведущей телеканала "Украина 24" Наталье Влащенко.

Отвечая на вопрос об отношении к Зеленскому, Панин сказал, что он "красавец, человек и мужик".

"Зеленский просто красавец. Я сейчас с огромным удовольствием на него смотрю и я понимаю, что он красавчик. И интервью прекрасное, которое он дал российским журналистам… И вообще - я вижу человека. Понятно, что политика штука такая – правду мы все равно до конца не узнаем. Понятно, что Зеленский возможно где-то играет, но все равно я вижу перед собой президента, красавца, мужика и он мне приятен", - прокомментировал российский актер.

Напомним, ранее Панин обратился к россиянам, которые поддерживают путинский режим. Он в очередной раз осудил их за войну в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: