12-летний Веня выглядит очень взрослым и растет копией своего отца.

Украинская певица Тина Кароль редко показывает в социальных сетях своего сына. Парень учится в Великобритании и приезжает к маме только на каникулах. Недавно звезда сделала исключение и порадовала фанатов теплым семейным видео с 12-летним Вениамином.

Певица показала видео с сыном на своей странице в Instagram в разделе Stories, в котором за сутки публикации исчезают. Но фанаты быстро распространили ролик в сети, поэтому его удалось сохранить.

На видео Тина Кароль ласково говорит со своим сыном, который рассказывает ей о новой книге. Мальчик с упоением делится своими мыслями с певицей, а та отвечает ему теплой улыбкой.

Сын Кароль вызвал у фанатов только положительные эмоции. Пользователи пришли в восторг от мальчика и заметили, что он очень похож на своего отца - Евгения Огира, который умер в 2013 году.

"Красавчик", "вылитый папа", "какой он воспитанный", "просто чудо, а не ребенок", "чудесный мальчик", "как вам, Тина, повезло", - фанаты "засыпали" Кароль и ее сына комплиментами.

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Автор: Полина Кузенко