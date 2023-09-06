Артист, служащий в ВСУ, показал фанам полевую кухню.

Певец Виталий Козловский, которого мобилизовали летом этого года, показал фанам новое видео. На нем артист похвастался своим обедом. Он и его сослуживцы наслаждались жареным картофелем прямо в посадке.

"Масло хорошее, рафинированное... Кухня шикарная, полевая... Здесь и мыши полевые, и кухня полевая, все полевое. Условия просто..." - рассказали военные.

Потом Козловский пошутил, что условия и сервис на их кухне, будто в лучших ресторанах с изысканными блюдами. Пока сослуживец артиста нарезал хлеб, сам певец поднимал ему настроение и хвалил обед.

"Донбасская корчма или Мишлен по-Николаевски", - пошутил Козловский.

На видео можно заметить, что военные жарили картошку на газовой горелке. В полевых условиях защитники Украины сумели приготовить себе вкусный обед. Потом Козловский показал, как выглядела "подача" блюд. Военные ели из пластиковых тарелок, а в качестве стола им пришлось использовать ящик для припасов.

Козловский показал полевую кухню на фронте - видео

Напомним, ранее Козловский показал реалии фронта. Певец снял на видео свой блиндаж, в котором рядом с военными поселились необычные "соседи". Артист с ними "познакомился" и не скрывал своего удивления.

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