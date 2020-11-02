Актеру Эдди Хасселу было 30 лет.

В США застрелили звезду сериалов "Поверхность" и "Кости" Эдди Хассела. Ему было 30 лет.

Об этом сообщает TMZ.

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По данным издания, инцидент произошел в Техасе в воскресенье.

Сообщается, что актер получил ранение в живот, когда находился около квартиры своей девушки.

Пока неясно, что привело к стрельбе.

Эдди Хассел известен своими ролями в таких фильмах и сериалах, как "Кости", "Поверхность", "2012", "Коварные горничные", "Семейные выходные", "Саутленд".

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Перевод: Екатерина Лиманская