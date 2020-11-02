Эдди Хассел погиб в результате ранения в живот / фото Instagram, Eddie Hassell
В США застрелили звезду сериалов "Поверхность" и "Кости" Эдди Хассела. Ему было 30 лет.
Об этом сообщает TMZ.
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По данным издания, инцидент произошел в Техасе в воскресенье.
Сообщается, что актер получил ранение в живот, когда находился около квартиры своей девушки.
Пока неясно, что привело к стрельбе.
Эдди Хассел известен своими ролями в таких фильмах и сериалах, как "Кости", "Поверхность", "2012", "Коварные горничные", "Семейные выходные", "Саутленд".
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