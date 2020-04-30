"Даже не может ходить!": всплыли новые подробности о состоянии переболевшей коронавирусом Бабкиной

До выписки Надежде Бабкиной еще далеко. Хотя прогресс в ее лечении определенно присутствует.

Ровно месяц прошел с момента госпитализации Надежды Бабкиной в одну из московских клиник. Певицу увезли из дома в тяжелом состоянии и практически сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Диагноз поставили неутешительный - двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом. До недавнего времени артистка находилась в отделении кардиореанимации, питалась через зонд, а дышала при помощи специальной трахеостомической трубки.

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Но днях появилась информация, что звезда внепланово готовится покинуть больничные стены, так как стремительно пошла на поправку. Однако, как удалось выяснить «СтарХиту», до выписки Надежде Георгиевне еще далеко. Хотя прогресс в ее лечении определенно присутствует.

«Бабкина сейчас в обычной палате, но никаких разговоров о том, чтобы отпустить ее домой не ведется, — прокомментировали в клинике. — Коронавирус вылечили, осталось только разобраться с пневмонией. Держится она молодцом, но пока даже не может ходить! Питается самостоятельно, при помощи сиделки, больничная еда ее вполне устраивает».

Как сообщал УНИАН, ранее Надежда Бабкина впервые вышла на связь с родными после комы.