На официальной странице королевы в Instagram уже сообщили, что в июне 2022 года объявлен четырехдневный уикенд, посвященный празднованию платинового (70-летия) юбилея королевы.
Читайте такжеКоролева Елизавета II впервые появилась на публике после карантина (фото)Нация соберется вместе в течение четырехдневных выходных, чтобы отпраздновать 70-летие со дня коронации королевы Елизаветы II. На престол Ее Величество взошла 6 февраля 1952 года в день смерти ее отца короля Георга VI. Обычно в этот день никаких пышных празднеств королева не проводит, так как эта дата связана у нее с личным горем – смертью ее горячо любимого отца, короля Георга VI
Все празднования обычно происходят в день коронации, которая состоялась 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве, передает ТСН.
Также согласно традиции медалью "Платиновый юбилей" будут награждены британцы, работающие на государственной службе, в том числе представители Вооруженных сил, служб экстренной помощи, тюремной службы. Традиция появилась еще во времена правления королевы Виктории, а первая медаль была выпущена в честь 50-летия ее царствования на троне.
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