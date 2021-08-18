Сообщается, что в этот рез пара хочет провести секретную церемонию.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не будут крестить дочь Лилибет в Лондоне в присутствии королевы Елизаветы II. Герцог и герцогиня Сассекские решили провести обряд в Калифорнии.

Об этом пишет Daily Mail.

По мнению эксперта по вопросам королевской семьи Ричарда Фицуильяма, "пара сделает все по-своему". Он считает, что принц в этот раз они проведут секретную церемонию, без горячих споров, которые сопровождали крестины их старшего сына Арчи.

Фицуильям обратил внимание на то, что пара до сих не опубликовала ни одного фото девочки:

Читайте такжеКоролева Елизавета II возобновила один из запретов для своих правнуков"Это решение показывает, что герцог и герцогиня все сделают по-своему".

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Автор: Катерина Шварц