Такое решение приняли организаторы.

В Кыргызстане отменили концерт российского певца Григория Лепса, активно поддерживающего войну против Украины.

Как пишет "Радио Азаттык" со ссылкой на организаторов, концерт должен был состояться 2 августа в городе Чолпон-Ата. Его решили отменить из-за возмущенных постов в социальных сетях - люди призывали не пускать в страну российского артиста.

Так, политолог Алмаз Тажибай призвал запретить концерт человека, пропагандирующего войну и смерть. "Если правительство Кыргызстана действительно придерживается заявленной на весь мир беспристрастной позиции. "Стакан водки" деньги, собранные с концертов, тратит на награждение тех, кто убил украинцев. Если граждан России, поддерживающих войну, пустят в страну, то мы присоединимся к русским агрессорам", - написал он в Facebook.

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Концерты Лепса отменяютт: что известно

Напомним, что Лепс активно поддерживает войну в Украине и посещает оккупированные Россией территории с концертами.

В июне стало известно, что он пообещал российским оккупантам миллион рублей за подбитие танков Leopard или Abrams.

Это заявление возмутило граждан Казахстана, после скандала его концерт в стране отменили. Концертный директор Лепса заявил, что люди в Казахстане "сошли с ума".

Тем временем в Узбекистане запустили флешмоб #LepsKerakmas (#ЛепсНенужен). Неравнодушные граждане выступают против его концерта в октябре этого года.

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