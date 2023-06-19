Недавно стало известно, что выступление путиниста отменено.

Недавно стало известно, что в Казахстане отменили концерт путиниста Григория Лепса. Вероятно, причиной отмены стало то, что артист пообещал миллион рублей военным, которые смогут предоставить доказательства того, что именно они подбили украинский танк "Леопард".

Казахи с этим не согласны - они не хотят видеть у себя на родине выступления тех, кто подыгрывает кровожадной кремлевской политике. Поэтому концертная площадка, где должно было проходить мероприятие, расторгла договор в одностороннем порядке.

Сейчас на случившееся отреагировал концертный директор певца Владимир Урюпин. Он выражений не подбирал.

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"Позиция Григория Викторовича была, есть и будет неизменной. Мы поддерживаем нашу страну, что бы ни происходило в разных странах, что бы ни говорили. Отменили и отменили, хр*н с ними. Ничего страшного. Обойдемся без Казахстана. Ничего не произошло, просто очередное заявление, и в Казахстане с ума сошли люди. Ну ради Бога", - сказал в комментарии росСМИ Урюпин.

Он также добавил, что музыкант не ездит в недружественные страны, а значит в Казахстане его больше не увидят.

Напомним, Лепс жестко поплатился за поддержку войны.

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