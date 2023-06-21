Впрочем, попытки прояснить ситуацию вызвали еще больше хейта.

Комики из стендап-шоу "Біографія", на котором недавно произошел скандал, ответили на обвинения певца MELOVIN. Артист рассказывал, что его возмутили шутки о ЛГБТ.

Юмористы сделали большой пост в Instagram, в котором поблагодарили певца за то, что он согласился прийти на шоу. Также комики попытались оправдаться тем, что шутки не всегда нравятся всем.

"Не все шутки на шоу "заходят", потому что часть шоу – это всегда импровизация. Перед съемкой мы спросили у Меловина есть ли какие-то табуированные темы? (Мы это спрашиваем у каждого гостя). На что получили ответ "нет". Уже на сцене Меловин увидел папку с шутками и мог прочитать какую-то их часть. Каких-то претензий или оговорок мы не услышали. Мы приносим извинения всем, кого задела эта ситуация. Мы понимаем, что подобные шутки негативно влияют на ЛГБТ-сообщество", - отметили юмористы.

Кроме этого, они обратились к певцу. Комики пригласили его на прямой эфир. По словам юмористов, они просто" не отстреливают", как уместно шутить о ЛГБТ.

"Мел, если тебя это задело во время съемок, ты мог, используя нашу платформу, объяснить нам, зрителям и другим стендап-комикам, почему такие шутки неприемлемы. Мы не являемся частью ЛГБТ-сообщества, мы можем не отстреливать, какие высказывания на юмористическом шоу могут быть "вне красной линии". Давайте налаживать диалог на эту тему. Мы не можем слушать, когда один из участников диалога бросает микрофон. Если ты готов, сделаем стрим. Где будет публичное обсуждение стендапов и шуток на подобные темы", - заявили комики.

Реакция сети

Юмористы получили немало критики. Комментаторы, среди которых был и MELOVIN, не поверили оправданиям комиков.

"Вы пишете этот пост, а в то же время, здесь в комментариях один из ваших "юмористов" продолжает лайкать гомофобные высказывания в мой адрес. Популисты. Успехов", - написал артист.

Комментаторы же добавили:

"Лол, чуваки, лучше уберите этот пост, потому что он кринжовее даже самой ситуации. В 2023 году "не отстреливать об ЛГБТ" и писать, что вам кто-то должен это объяснить..."

"Он не обязан вам ничего объяснять. Хватит переносить ответственность за вашу тупость и пещерность на других людей"

"Неуважаемые "юмористы". Если вы думаете, что люди обязаны выслушивать гомофобный трэш в свой адрес и пытаться вам что-то объяснить, то вы вообще не отстреливаете реальность".

Скандал между МЕЛОВИНОМ и комиками - с чего все началось

Певец, который недавно совершил каминг-аут, посетил стендап-шоу "Біографію". Он не стал оставаться там до конца. Артист покинул съемочную площадку проекта после оскорбительных шуток в адрес ЛГБТК+.

По словам Меловина, он любит юмор. Однако шутки юмористов были похожи на буллинг.

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