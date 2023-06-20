Артист назвал такой "юмор" буллингом и обвинил комиков в притеснениях.

Украинский артист MELOVIN, который недавно совершил каминг-аут, стал приглашенным гостем стендап-шоу "Биография". Музыкант записал видео, на котором рассказал, что покинул съемочную площадку проекта после оскорбительных шуток в адрес ЛГБТК+-комьюнити.

MELOVIN поделился, что он отлично относится к юмору на разные темы и не имеет табу, но когда начались съемки, сразу понял, что ему некомфортно.

"Если речь шла только обо мне - это одно. Но при мне оскорбляли всех представителей общества - таких же полноправных украинцев. Людей, которые мне не безразличны, и интересы которых я достаточно давно защищаю", - сказал MELOVIN.

Он возмущен тем, что подобное произошло именно сейчас - в месяц поддержки ЛГБТК+.

"То есть мировые бренды объявляют поддержку ЛГБТК+ сообществу, узнаваемые логотипы становятся радужными. А четверо ребят из Украины пробуют унизить тех, кто только борется за право на честность. Поразительный контраст, вам не кажется?" - возмущенно спросил MELOVIN.

Также он опубликовал фрагмент видео, записанный во время съемок шоу. В конце он бросил микрофон и ушел со сцены.

Реакция соцсетей

"Ты поступил совершенно правильно! В этом нет вообще никакого юмора. Смотришь на это и такое ощущение, что у этих людей уважения к тебе просто ноль! Для них гость - это просто человек, над которым можно посмеяться и задеть"

"Ты правильно сделал, что ушел. Потому что шоу - дер*мо. Это не юмор, это тупые издевательства"

"Шутить надо уметь. Конечно, можно прикрыться тем, что "люди нежные, и не все такой юмор понимают", но где хотя бы одна реально смешная шутка, не на уровне 6 класса?"

"Это не юмор, это словесный понос. Осадок неприятный, но это тоже опыт для нас всех) Не огорчайся, ты красавчик и правильно сделал!"

Напомним, MELOVIN осудил русскоязычных украинцев.

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