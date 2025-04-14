Елена Украинец высказалась о творчестве Klavdia Petrivna.

Популярная учительница по вокалу Елена Украинец, чьи ролики в ТикТок набирают миллионы просмотров, высказалась о певице Klavdia Petrivna.

В интервью для LUKI она рассказала, что песни Соломии Опрышко ей нравятся, однако голос артистки она терпеть не может.

"Я страшно не люблю, как она поет. У нее прикольные песни, классный проект. Но я терпеть не могу, как она поет. Ну окей, юмористические песни поешь. Что с этим дальше сделаешь? Ты будешь трагическую песню таким (высоким, - УНИАН) голосом петь, серьезно? Это же кринж. И кринж не в том даже, что она так поет. А в том, что мне кажется профессиональный певец должен петь по-всякому. Он должен петь и оперу, и народный, и джаз, и хор, и Джамалу – все должен петь. Потому что ему должно быть комфортно", – отметила Елена Украинец.

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Также Украинец вспомнила выступление Соломии на большом концерте во Дворце спорта. Учительница говорит, что оно было далеким от идеала:

"Ну давайте будем честны – оно было такое себе, когда она на Дворец спорта вышла. Я понимаю, нервы, но ты себя позиционируешь как артистку. Должен быть уровень".

Напомним, ранее Klavdia Petrivna отменила концерты в Польше и раскрыла причину своего решения.

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