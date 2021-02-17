Как сообщает издание Daily Mail, у звездной пары родился сын.

Актеры популярного сериала "Игра престолов", 33-летние Роуз Лесли и Кит Харингтон, впервые стали родителями.

Читайте такжеПоявились шокирующие фото звезды "Игры престолов" в клинике по лечению алкозависимостиОб этом стало известно после появления в сети снимков, на которых пара вместе с новорожденным малышом гуляет по Лондону. Об этом сообщает Page Six.

Никаких официальных подтверждений от звезд и их представителей пока не поступало.

Как сообщает издание Daily Mail, у звездной пары родился сын.

Отношения Харингтона и Лесли: что известно

Пара познакомилась на съемках "Игры престолов", где Кит сыграл Джона Сноу, а Лесли - одичалую Игритт. В 2018 году пара сыграла свадьбу.

О беременности Лесли стало известно в сентябре 2020 года.

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Автор: Ольга Робейко