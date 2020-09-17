Модель показала фото / instagram.com/kimkardashian
Мировые звезды Ким Кардашьян, Леонардо ди Каприо, Кэти Перри, Эштон Кутчер и другие решили объявить бойкот социальным сетям.
Они "заморозили" свои аккаунты на 24 часа. Звезды объявили бойкот Instagram и Facebook из-за дезинформации и ненависти в этих соцсетях.
"Я не могу сидеть и молчать, пока эти платформы продолжают позволять распространять ненависть, пропаганду и дезинформацию", - сказала Кардашьян.
Другие новости по теме:
- Эпатажная Карди Би разводится с рэпером Offset
- Экс-супруга рэпера Сереги призналась, что он ее избивал
- "Было очень больно": Эмили Ратаковски подвергалась сексуальному насилию
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram