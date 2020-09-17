Звезды "заморозили" свои аккаунты.

Мировые звезды Ким Кардашьян, Леонардо ди Каприо, Кэти Перри, Эштон Кутчер и другие решили объявить бойкот социальным сетям.

Они "заморозили" свои аккаунты на 24 часа. Звезды объявили бойкот Instagram и Facebook из-за дезинформации и ненависти в этих соцсетях.

"Я не могу сидеть и молчать, пока эти платформы продолжают позволять распространять ненависть, пропаганду и дезинформацию", - сказала Кардашьян.

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Автор: УНИАН