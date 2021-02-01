Герцогиня Кембриджская, жена принца Уильяма - Кейт Миддлтон - сняла сама себя на видео во время прогулки по территории загородного дома Анмер-холла.
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По словам британских СМИ, это первое в истории среди высокопоставленных членов британской королевской семьи селфи, пишет Daily Mail.
На видео Кейт Миддлтон была в вязаной шапочке с помпоном и куртке Barbour стоимостью 219 долларов.
Видеообращение герцогини Кембриджской опубликовано на странице Кенсингтонского дворца в Instagram. Кейт Миддлтон призвала родителей заботиться о детях и себе в связи с Неделей психического здоровья.
"Хотя это неделя психического здоровья детей, никогда не помешает поговорить о благополучии родителей и их психическом здоровье… Мы действительно должны быть лучшими версиями самих себя ради детей, о которых заботимся", - сказала Кейт.
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