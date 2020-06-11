Кейт Миддлтон нашла себе новую помощницу: ею стала экс-дипломат

Правой рукой герцогини станет Ханна Кокберн, которая ранее уже работала с королевской четой. Новая ассистентка будет сопровождать герцогиню на официальных мероприятиях

Готовясь к выходу из самоизоляции и возобновлению исполнения королевских обязанностей, супруга принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон решила заняться кадрами. На должность своей помощницы она пригласила даму, имя которой прекрасно знакомо всем англичанам. Это 38-летняя Ханна Кокберн-Лоджи, с которой герцогиня давно тесно общается.

Ханна Кокберн была нанята в качестве нового личного секретаря герцогини Кембриджской. Согласно информации в соцсети LinkedIn, в полномочия Ханна вступила в начале июня 2020 года. Женщина будет активно участвовать в оказании помощи Кейт в планировании встреч, а также займется ее сопровождением во время поездок, после того, как ограничительные меры из-за коронавируса будут сняты.

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Кокберн ранее уже сопровождала королевскую чету, в их турне 2016 года по Индии и Бутану, которое она возглавляла и организовывала. Она также работала в Министерстве иностранных дел почти 20 лет, поднявшись до должности главы отдела политических и двусторонних отношений Индии. Также она была награждена орденом Британской империи «За заслуги в развитии отношений между Великобританией и Индией», после тура Кейт и Уильяма, сообщает издание People.

Кейт потребовалось несколько месяцев, чтобы решить, кого нанять на эту жизненно важную должность после того, как Кэтрин Куинн ушла с поста ее личного секретаря. Квинн сыграла большую роль в оказании помощи герцогине Кембриджской в ее проекте «Ранние годы», который был направлен на то, чтобы уберечь детей от преступности.

Напомним, вчера в честь 99-го дня рождения дедушки принца Уильяма, супруга Елизаветы II Филиппа, Кейт Миддлтон опубликовала редкое и очень милое фото. Как пишет "Экспресс газета", герцог Эдинбургский крайне редко фотографируется вместе с супругой старшего внука, поэтому размещённый ею в Instsagram снимок, где она рядом с Филиппом, можно считать раритетным. Таким образом герцогиня Кембриджская решила поздравить родственника с почти круглой датой.

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