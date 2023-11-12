Принцесса Вельская выбрала черные цвета одежды.

Принцесса Вельская Кейт Миддлтон в Лондоне посетила фестиваль памяти Королевского легиона. На мероприятие знаменитость прибыла вместе с мужем, принцем Уильямом и королевскими супругами - Чарльзом и Камиллой. Все участники ежегодного масштабного мероприятия прибыли в черном.

Черный наряд и маковая брошь (символ памяти павших) - это уже ставшая традиция, которой придерживаются представители королевской семьи каждый год. На этот раз Миддлтон надела классическое черное платье от бренда Emilia Wickstead, черные замшевые туфли-лодочки на каблуке от Aquazzura.

Образ Кейт довершила красивыми украшениями с жемчужинами-ожерельем и серьгами королевы Елизаветы. Это серьги-капли с бахрейнским жемчугом и ожерелье с тремя нитями жемчуга. Кейт также выбрала темную сумочку-клатч от Stuart Weitzman. Волосы Кейт спадали легкими волнами, а макияж был натуральным, без лишней яркости.

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Все высокопоставленные гости почтили память покойной королевы Елизаветы II и погибших военнослужащих.

Кто такая Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон-жена наследника британского престола Уильяма, принца Уэльского, сына короля Соединенного Королевства Чарльза III и принцессы Дианы, что делает Кэтрин вероятной будущей королевой-консортом.

Помолвка состоялась 16 ноября 2010 года, свадьба - 29 апреля 2011 года.

22 июля 2013 года Кейт родила мальчика Джорджа. 2 мая 2015-го - девочку весом 3,7 кг, которую назвали Шарлоттой Элизабет Дианой.

23 апреля 2018 года у пары родился третий ребенок, мальчик Луи Артур Чарльз.

Напомним, что Кейт Миддлтон посетила полигон, где тренируются военные Украины.

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