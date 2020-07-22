Кейт Миддлтон к 7-летию принца Джорджа поделилась его милым фото

Джордж позирует в футболке цвета хаки на фоне деревянного дома.

Сегодня старшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма исполняется семь лет. По этому случаю в официальных аккаунтах герцогов Кембриджских еще ночью были опубликованы новые снимки принца Джорджа.

Снимки были сделаны самой Кейт.

Читайте также18-летняя супермодель Кайя Гербер снялась полностью обнаженной (фото)"В преддверии седьмого дня рождения принца Джорджа мы делимся его новыми фотографиями, сделанными герцогиней Кембриджской", - говорится в подписи к фото.

Джордж позирует в футболке цвета хаки на фоне деревянного дома.

Отметим, что принц Джордж третий в очереди на британский престол, после своего деда принца Чарльза и отца, принца Уильяма.

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