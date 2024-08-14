На днях певица презентовала новую песню и клип к ней.

Знаменитая американская певица, которая ранее кардинально сменила имидж, попала в громкий скандал. Экологи из Испании обвинили артистку в проведении незаконных съемок клипа на территории заповедника Сес-Салинес.

На прошлой неделе, 8 августа, знаменитость выпустила клип на песню "Lifetime". Его съемки проходили в Испании. Как пишет издание The Guardain, исполнительница не получила разрешение на съемки в Сес-Салинес и команда нелегально записали клип на территории заповедника.

В представительстве острова Эспальмадор заявили, что пребывание большого количества людей и их несогласованные действия могли нанести вред экосистеме пляжа в Сес-Салинес. Они назвали действия артистки и ее команды "серьезным нарушением правил".

После премьеры клипа работники департамента окружающей среды Балеарских островов опубликовали заявление, в котором отметили, что продюсерская компания Перри не получила разрешение на съемки на песчаных дюнах природного парка. После выдвинутых обвинений корпорация начала расследование относительно ущерба, который был нанесен съемочной командой

Более того, стало известно, что могут наложить запрет на распространение видео, или его распространение только при специальных условиях.

К слову, в клипе Кэти предстала в образе молодой девушки, которая наслаждается жизнью. Она посещает различные вечеринки, отдыхает на пляжах и путешествует. Однако главной ее целью является поиск любви.

Напомним, ранее Кэти Перри горько разрыдалась на талант-шоу. Ее тронула история бывшего ученика школы, где в 2018 году была стрельба.

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