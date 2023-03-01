Ее растрогала история бывшего ученика школы, где в 2018 году была стрельба.

Американская певица Кэти Перри является одной из судей талант-шоу American Idol, на которое пришел 21-летний Трей Луис. Парень исполнил песню Stone рок-группы Whiskey Myers и сорвал овации.

После выступления он рассказал, что заставило его прийти на проект. Он вспомнил, как в 2018 году в школе в городке Санта-Фе произошла стрельба. Подозреваемый в стрельбе Димитриос Пагуртзис открыл огонь в художественном классе. В результате инцидента десять человек были застрелены, 13 ранены.

"Я потерял много друзей, 10 человек были убиты, два учителя были убиты, восемь учеников", - сказал Трей.

Эта история настолько растрогала Кэти Перри, что она разрыдалась. Певица начала кричать, что парень должен выступать на сцене, потому что любит петь, а не потому, что он пережил такое горе.

Знаменитость добавила, что людям пора меняться, потому что ей тоже страшно жить в этом мире.

Напомним, ранее Кэти Перри в эфире шоу попала в курьезную ситуацию.

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