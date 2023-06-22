Певица похвасталась "бунтарской" челкой..

Американская певица Кэти Перри удивила фанов. Звезда решилась на смелые перемены и сделала себе новую прическу.

На своей странице в Instagram певица уже показала результаты эксперимента. Ей остригли челку. Теперь образ Перри стал более "бунтарским" и молодежным.

Длину волос певица решила оставить. В последнее время она предпочитает длинные волосы, выкрашенные в темный цвет. Ранее звезда уже носила короткие стрижки. Но, судя по всему, она решила остановиться на более женственной прическе.

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Короткая "бунтарская" челка визуально удлинила лицо певицы. Она сделала акцент на бровях и глазах певицы.

Реакция сети

Такая челка была модной в 2000-е годы, но теперь Перри могла снова вернуть ее в тренды. Поклонницы признаются, что тоже хотят себе эту прическу. Также пользователи пишут:

"Смело и свежо, ставлю лайк!"

"Кэти, вы мой идеал, вам идет любая стрижка"

"Умоляю, не отрезайте волосы, остановитесь на челке".

Кто такая Кэти Перри

Известной певице 38 лет. Она выпустила немало хитов, которые "взорвали" мировые топы. Среди самых известных ее песен - треки Dark Horse, I Kissed a Girl, Firework и многие другие.

Сейчас Перри живет в браке с известным актером Орландо Блумом. Певица также была среди судей на известном шоу талантов American Idol. Она покорила зрителей своей искренностью. В одном из выпусков шоу певица горько разрыдалась, услышав историю участника.

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