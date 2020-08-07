Певица Кэти Перри рассказала, почему на самом деле разошлась с Блумом в 2017-м

По словам певицы, в какой-то момент они с бойфрендом решили, что им необходимо разобраться со своими внутренними проблемами.

Американская певица Кэти Перри, которая ждет первенца от жениха Орландо Блума рассказала о причинах разрыва с актером около 3 лет назад.

В интервью издании People 35-летняя знаменитость рассказала, что влюбленные решили разойтись из-за напряжения.

Как признавался Орландо не в одном интервью, его отношения с Кэти начинались довольно легко и быстро развивались. Но потом пара почувствовала, что им нужно определенное время побыть отдельно друг от друга.

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По словам певицы, в какой-то момент они с бойфрендом решили, что им необходимо разобраться со своими внутренними проблемами. Кэти считает, что этот разрыв был необходим их отношениями, чтобы они стали крепче.

"На самом деле речь идет об индивидуальном путешествии, которое делает все лучше. Мы оба должны были отправиться в это путешествие отдельно, так как не моя половина и его половина составляют единое целое. Это благодаря моей целостности и его целостности все получается", - пояснила звезда.

Кэти добавила, что вместе с женихом пережили немало проблем в отношениях, но это сделало их только лучше. Певица считает, что именно Блум помог ей увидеть все те вещи, которые мешали ей двигаться вперед.

Как сообщал ранее УНИАН, Кэти Перри и ее 43-летний возлюбленный, знаменитый актер Орландо Блум ждут ребенка. У пары родится девочка. Для Перри это будет первый ребенок, а в Орландо растет сын Флинн от его экс-супруги, модели Миранды Керр.

С Кэти Перри Блум начал отношения в 2016 году, однако вскоре они разошлись. Пауза оказалась недолгой. Предложение руки и сердца Орландо Блум сделал в 2019 году - в День святого Валентина. Пара планировала устроить свадьбу в Японии, но из-за коронакризиса ее пришлось отложить на неопределенное время.

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