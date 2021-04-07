Девушка позировала в нюдовом купальнике.

Американская модель Кендалл Дженнер опубликовала в Instagram летнее фото.

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На снимке она сидит на кресле в нюдовом купальнике, высоких ботинках и солнцезащитных очках.

Стоит отметить, что у Кендалл красивая подтянутая фигура. Видно, что она следит за своим питанием и занимается спортом.

"Красотка", "Выглядишь потрясающе", "Очень красивая фигура", - пишут поклонники.

Кто такая Кендалл Дженнер:

Кендалл Дженнер родилась 3 ноября 1995 года в городе Лос-Анджелес, штат Калифорния

По материнской стороне является единоутробной сестрой Кортни, Ким, Хлои и Роба Кардашьян

В сентябре 2017 года, фэшн-издание Daily Front Row назвало Кендалл "модной иконой десятилетия"

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Автор: Диана Могилевич