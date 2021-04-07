Модель показала пикантное фото / instagram.com/kendalljenner
Американская модель Кендалл Дженнер опубликовала в Instagram летнее фото.
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На снимке она сидит на кресле в нюдовом купальнике, высоких ботинках и солнцезащитных очках.
Стоит отметить, что у Кендалл красивая подтянутая фигура. Видно, что она следит за своим питанием и занимается спортом.
"Красотка", "Выглядишь потрясающе", "Очень красивая фигура", - пишут поклонники.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/kendalljenner
Кто такая Кендалл Дженнер:
- Кендалл Дженнер родилась 3 ноября 1995 года в городе Лос-Анджелес, штат Калифорния
- По материнской стороне является единоутробной сестрой Кортни, Ким, Хлои и Роба Кардашьян
- В сентябре 2017 года, фэшн-издание Daily Front Row назвало Кендалл "модной иконой десятилетия"
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