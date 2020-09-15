Кендалл Дженнер сделала откровенное признание.

Известная модель Кендалл Дженнер призналась, что курит марихуану.

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В эпизоде ​​шоу "Соперничество братьев и сестер" Кейт и Оливер Хадсон девушка рассказала, что ранее об этом никто не знал. А на шоу она впервые об этом рассказала.

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Автор: УНИАН