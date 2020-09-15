Модель показала фото / instagram.com/kendalljenner
Известная модель Кендалл Дженнер призналась, что курит марихуану.
Читайте такжеЛеся Никитюк без белья позировала на берегу моря
В эпизоде шоу "Соперничество братьев и сестер" Кейт и Оливер Хадсон девушка рассказала, что ранее об этом никто не знал. А на шоу она впервые об этом рассказала.
Другие новости по теме:
- Наоми Кэмпбелл подала в суд на российского миллиардера
- Голая Даша Астафьева снялась в фотосессии
- Известный телеведущий рассказал, чем девушки могут покорить мужчин
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram