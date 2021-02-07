Модель часто публикует обнаженные фотографии.

Известная модель Кайли Дженнер опубликовала в Instagram откровенный снимок.

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На фото она позирует в синем микрокупальнике. При этом у модели настолько пышная грудь, что она не вместилась в бюстгальтер. Интересно, что фотограф снял только часть тела Кайли, без ее лица.

Стоит отметить, что пикантности снимку добавило то, что Кайли нанесла на тело масло, которое блестело на солнце.

Кто такая Кайли Дженнер:

Дженнер родилась 10 августа 1997 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния

Свою модельную карьеру она начала рекламируя линию одежды Crush Your Style, а также снимаясь в фотосессиях для журналов OK!, Teen Vogue, и у фотографа Ника Саглимбени

Кайли успешно ведёт свою Instagram страницу и в 2018 году она возглавила список самых дорогих звёзд Instagram

В 2019 году журнал Forbes оценил её состояние в 1 миллиард долларов, что делало её самым молодым миллиардером в истории

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Автор: Диана Могилевич