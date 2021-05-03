На фотографии с отдыха Екатерина показала округлившийся живот.

Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов показал беременную жену Екатерину Осадчую в купальнике.

Читайте такжеКатю Осадчую заподозрили в беременности (фото)Пара сейчас на отдыхе. Соответствующим снимком ведущий поделился на своей странице в Instagram.

На фото Горбунов нежно обнимает и целует будущую маму. Осадчая в кадре предстала в сплошном синем цветастом купальнике. На фотографии Екатерина "засветила" округлившийся живот.

"Загадывайте желания - они обязательно осуществляются! Всем хороших пасхальных праздников!!!" - написал в посте Юрий.

Отношения Осадчей и Горбунова: что известно

Напомним, Катя Осадчая родила Юрию Горбунову сына 18 февраля 2017 года. За пару недель до этого они официально стали мужем и женой, хотя до этого были вместе и скрывали отношения почти три года.

Иван - второй ребенок Кати и первый - для Юрия. У ведущей также есть старший сын Илья от первого брака.

2 мая 2021 года телеведущая Катя Осадчая подтвердила слухи о своей третьей беременности.

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Автор: Ольга Робейко