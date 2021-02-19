Известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала фото с празднования дня рождения сына.
Ее сыночку исполнилось 4 года. Новый снимок Осадчая опубликовала на своей странице в Instagram.
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"Родители, неужели уже 4? Самый ожидаемый праздник - День рождения Ивасика. Ивасик, будь счастливым, наш мальчик!"- написала Осадчая.
На снимке счастливая семья позирует на праздничном фоне. Лица ребенка не видно, что расстроило поклонников: "Уже 4, а мы так и не видели. До 18 будете прятать?"- написали они.
Напомним, с 2017 года Катя Осадчая замужем за телеведущим и актером Юрием Горбуновым. 18 февраля 2017 года у пары родился сын Иван.
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