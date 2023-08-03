Она поздравила своего наследника с Днем ангела.

Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с поклонниками яркой фотографией со своим старшим сыном Ильей.

Знаменитость редко показывает снимки с ним, так как 20-летний парень живет и учится за границей, однако в этот раз был особенный повод.

2 августа был День ангела у ее сына. Поэтому звездная мама решила публично его поздравить.

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"Сегодня День ангела у Ильи. Поздравляю всех Илюш с этим праздником", - подписала фото Осадчая.

Также телезвезда показала, как ее старший сын гулял за ручку со своим младшим братиком.

"Такие разные и так похожи", - сказала ведущая.

Личная жизнь Екатерины Осадчей

В 2001 году Осадчая вышла замуж за депутата Олега Полищука и родила ему сына Илью. Через три года они развелись.

В 2017 году знаменитость во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал ведущий Юрий Горбунов. В браке у них родилось двое сыновей - Иван и Данил.

Напомним, ранее Осадчая восхитила патриотической фотосессией.

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