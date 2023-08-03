Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с поклонниками яркой фотографией со своим старшим сыном Ильей.
Знаменитость редко показывает снимки с ним, так как 20-летний парень живет и учится за границей, однако в этот раз был особенный повод.
2 августа был День ангела у ее сына. Поэтому звездная мама решила публично его поздравить.
"Сегодня День ангела у Ильи. Поздравляю всех Илюш с этим праздником", - подписала фото Осадчая.
Также телезвезда показала, как ее старший сын гулял за ручку со своим младшим братиком.
"Такие разные и так похожи", - сказала ведущая.
Личная жизнь Екатерины Осадчей
В 2001 году Осадчая вышла замуж за депутата Олега Полищука и родила ему сына Илью. Через три года они развелись.
В 2017 году знаменитость во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал ведущий Юрий Горбунов. В браке у них родилось двое сыновей - Иван и Данил.
Напомним, ранее Осадчая восхитила патриотической фотосессией.