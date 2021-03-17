Рэперша обнародовала новое фото.

Популярная рэперша Карди Би обнародовала в Instagram фото с концерта.

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Звезду сфотографировали во время ее выступления. На фото она предстала в металлическом костюме. Она лежит на диване на спине, раздвинув ноги в стороны. В такой позе видно ее пышную грудь.

"Восемнадцать фунтов на моем теле. Мне пришлось носить его (костюм, - УНИАН), чтобы это было потрясающе", - подписала фото Карди Би.

Кто такая Карди Би:

Карди Би родилась 11 октября 1992 года в Бронксе, Нью-Йорк

В сентябре 2017 года сингл «Bodak Yellow» занял первое место в американском хит-параде Billboard Hot 100, сделав Карди Би первой за почти 20 лет рэп-исполнительницей на вершине этого чарта с сольным треком

По итогам 2018 года Карди Би вошла в рейтинг звезд, пользующихся наибольшей популярностью у пользователей, составленный ресурсом Pornhub

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Автор: Диана Могилевич