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Настя Каменских в пикантной позе сфотографировалась в спальне (фото)

11:00, 19 мая 2020
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Instagram Настя Каменских

Фото она разместила в Instagram.

Instagram Настя Каменских

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На снимке Настя позирует на кровати в короткой пижаме, игриво выпятив попу. Певица сделала легкий естественный макияж и собрала волосы в пучок.

На фото также заметен стильный интерьер Настиной спальни. 

"Очень классная", - похвалили фото подписчики. 

Снимок уже набрал почти 50 тысяч лайков. 

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Теги: #певица#Настя Каменских