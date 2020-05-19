Настя Каменских в пикантной позе сфотографировалась в спальне (фото)
11:00, 19 мая 2020Звезды
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Певица сделала легкий естественный макияж и собрала волосы в пучок.
Instagram Настя Каменских
32-летняя украинская певица Настя Каменских поделилась пикантным снимком со своими подписчиками.
Фото она разместила в Instagram.
Instagram Настя Каменских
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На снимке Настя позирует на кровати в короткой пижаме, игриво выпятив попу. Певица сделала легкий естественный макияж и собрала волосы в пучок.
На фото также заметен стильный интерьер Настиной спальни.
"Очень классная", - похвалили фото подписчики.
Снимок уже набрал почти 50 тысяч лайков.
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