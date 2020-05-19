Настя Каменских в пикантной позе сфотографировалась в спальне (фото)

Певица сделала легкий естественный макияж и собрала волосы в пучок.

32-летняя украинская певица Настя Каменских поделилась пикантным снимком со своими подписчиками.

Фото она разместила в Instagram.

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На снимке Настя позирует на кровати в короткой пижаме, игриво выпятив попу. Певица сделала легкий естественный макияж и собрала волосы в пучок.

На фото также заметен стильный интерьер Настиной спальни.

"Очень классная", - похвалили фото подписчики.

Снимок уже набрал почти 50 тысяч лайков.