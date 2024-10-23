11-летние девочки приехали из Великобритании.

Известная украинская певица Камалия сообщила, что ее 11-летние дочери от миллиардера пакистанского происхождения Мохаммада Захура приехали в родной Киев. Исполнительница впервые за долгое время встретилась с девочками.

С начала полномасштабного вторжения Арабелла и Мирабелла живут в Лондоне вместе со своим папой, а их звездная мама осталась в Украине и только навещает родных за рубежом. Однако сейчас девочки сами приехали к Камалии.

В своем Instagram исполнительница поделилась трогательным видео, на котором показала, как встречала двойняшек дома. В частности, на кадрах заметно, что как только авто с Арабеллой и Мирабеллой приехало к дому, знаменитость сразу подбежала к детям и начала обниматься с ними.

Вместе с ними в Киев вернулся и экс-супруг звезды - бизнесмен Захур. Он остался вместе с семьей в доме, в котором они жили все вместе до большой войны.

Также артистка не оставила девочек без подарков. Она вручила дочерям разноцветные портфели с игрушками. Кроме того, на кадрах засветилась мама исполнительницы. Она, как и дочь, была очень счастлива увидеться с внучками.

"Наконец-то настал этот долгожданный момент! Мои самые дорогие девочки, Арабелла и Мирабелла, вернулись к маме! Мое сердце переполнено радостью и любовью! Я так сильно по вам скучала! Теперь мы снова вместе, и каждый миг - бесценен! Мои маленькие принцессы, вы делаете мою жизнь ярче! Спасибо за ваши улыбки и объятия! Мы будем наслаждаться каждой секундой вместе", - написала звезда.

Напомним, ранее Камалия закрутила новый роман после развода с миллиардером Захуром. Певица призналась, что влюблена.

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