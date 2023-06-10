Певица примерила коротенькие шорты, хотя раньше предпочитала более закрытую одежду.

Украинская певица Камалия удивила фанатов. Она неожиданно обнажила стройные ножки и отправилась на прогулку с дочками.

Для велопрогулки Камалия примерила коротенькие шорты, светлую футболку с ярким рисунком и серые кроссовки. Свой образ певица дополнила черными очками и собрала волосы в хвостик. Дочери Камалии выбрали для активного отдыха джинсы и футболки.

Недавно она устроила мини-отпуск. Вместе с детьми Камалия отправилась в Бельгию. Вероятно, новое фото, которое певица разместила в Instagram, она делала во время путешествия.

"Дети лечат. Как же я мечтаю, чтобы все украинские дети были счастливы", - подписала снимок Камалия.

Реакция сети

В комментариях фаны отметили, что певице идет такой стиль одежды. Они пишут:

"Какие красавицы, глаз не отвести! Очень вас люблю, Камалия, и ваши цветочки такие красивые"

"Эти ножки сводят меня с ума!"

"Класс, очень красиво!

Что известно о певице Камалии

Певице Наталье Захур (настоящее имя Камалии) 46 лет. Она родилась в РФ, однако впоследствии ее родители переехали во Львов. Свою карьеру Камалия начала в 1993 году, когда стала лауреаткой конкурса "Червона рута". Кроме этого, певица участвовала в конкурсах красоты.

В 2003 году Камалия стала женой миллионера Мохаммада Захура. В браке у них родились две дочери. Недавно певица сообщила, что расстается с Захуром после 20 лет брака.

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